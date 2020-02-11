"Знак свыше": Аллу Пугачеву эвакуировали из горящего кинотеатра

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram новый пост и поделилась с подписчиками необычной историей.

Артистка рассказала поклонником, что побывала на премьере нового российского фильма. Именно в этот момент с ней произошло странное: кинотеатр едва не сгорел

Алла Борисовна поделилась подробностями. Она в подписи к посту написала, что как только в фильме героиня запела песню из репертуара звезды, то в здании кинотеатра произошло возгорание электропроводки.

К счастью, все обошлось и зрители благополучно покинули зрительный зал. Впрочем, нашлись те подписчики, кто посчитал инцидент знаком свыше: "Значит, нельзя кому-то петь песню из вашего репертуара. ..Знак свыше. ..". Другие, напротив, пошутили и написали, что "Зажгли вы опять, Алла Борисовна". Отреагировала на пост и Кристина Орбакайте. Она написала в комментариях, что такой случай - "Ну, это в лучших традициях". -0-