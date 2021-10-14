Алла Пугачева кардинально сменила прическу и помолодела на 15 лет (Фото)

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая артистка Алла Пугачева удивила многочисленных юзеров Instagram, когда появилась на дне рождения дочери Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева с новой прической.

Кадры на странице девочки показывают празднование, однако больше остальных в глаза бросается совместный снимок с Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой. Если юморист виден сразу, то помолодевшую Аллу Пугачеву можно узнать с трудом. Легендарная певица кардинально сменила прическу, решив сделать короткую стрижку и перекраситься в яркую блондинку.

Образ получился необычным и притягательным, что отметили многочисленные фанаты Аллы Пугачевой. Они по достоинству оценили смену прически и подчеркнули, что артистка помолодела на 15 лет. -0-