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Калейдоскоп
14 октября 2021, 11:21

Алла Пугачева кардинально сменила прическу и помолодела на 15 лет (Фото)

Алла Пугачева. Фото из Instagram
Алла Пугачева. Фото из Instagram

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая артистка Алла Пугачева удивила многочисленных юзеров Instagram, когда появилась на дне рождения дочери Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева с новой прической.

Кадры на странице девочки показывают празднование, однако больше остальных в глаза бросается совместный снимок с Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой. Если юморист виден сразу, то помолодевшую Аллу Пугачеву можно узнать с трудом. Легендарная певица кардинально сменила прическу, решив сделать короткую стрижку и перекраситься в яркую блондинку.

Образ получился необычным и притягательным, что отметили многочисленные фанаты Аллы Пугачевой. Они по достоинству оценили смену прически и подчеркнули, что артистка помолодела на 15 лет. -0-

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