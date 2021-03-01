Алла Пугачева на новом фото в Instagram помолодела на 10 лет

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Алла Пугачева представила в Instagram новый снимок и восхитила поклонников.

Звезда сцены показала совместную фотографию с супругой Валентина Юдашкина, однако внимание юзеров привлек внешний вид Примадонны. Алла Пугачева выбрала для похода в гости темно-синию кофту и полосатые брюки, однако больше всего на новом фото поклонников восхитил помолодевший вид певицы.

Артистка изменила прическу, что было правильным решением. Алла Пугачева стала выглядеть моложе на 10 лет, что, разумеется, отметили многочисленные фолловеры. В комментариях они выразили свое восхищение, а сам снимок быстро собрал несколько сотен тысяч лайков. -0-