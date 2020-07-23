Алла Пугачева пленила фолловеров Максима Галкина своей мини-юбкой

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый артист Максим Галкин поделился на своей странице в Instagram новыми совместными фотографиями с Аллой Пугачевой, однако оказался в ее тени.

Юморист представил несколько снимков, на которых запечатлена Алла Борисовна в очень соблазнительном наряде. Примадонна выбрала для съемки черный удлиненный пиджак и черную мини-юбку, в которой очень выделяются стройные ноги звезды. Артист предложил выбрать один из снимков, но подписчики решили, что пара на всех кадрах великолепно выглядит.

Фолловеры Максима Галкина оказались в восторге от фигуры Аллы Пугачевой и ее стройных ног. Разумеется, они выразили это в комментариях, которых менее чем за сутки собралось более 40 тысяч. -0-