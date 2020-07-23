Алла Пугачева показала подруг - фанаты же засмотрелись на ее стройные ноги

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алла Пугачева поделилась новым снимком в Instagram, который очень понравился фанатам.

На снимке примадонна сидит на диване, рядом с ней - ее подруги. Она сообщила в подписи к фото, что пока их мужья ведут серьезные беседы, они с подругами "чирикают" о женском.

Фанаты оценили внешний вид подруг. Но больше всего внимания привлекла сама Пугачева. Все стали делать ей комплименты по поводу прекрасного внешнего вида. Например, обратили внимание на стройные ноги звезды.-0-