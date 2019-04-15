Алла Пугачева показала трогательное поздравление детей

15 апреля, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Алла Пугачева отмечает семидесятилетие. Первые поздравления артистка получила от младших детей. Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте трогательное видео с поздравлением от пятилетних двойняшек Лизы и Гарри.
На видеозаписи дети поздравляют знаменитую маму стихами и подарками, сделанными своими руками. Трогательное видео вызвало слезы и у Аллы Борисовны, и у друзей певицы. Под видео осталось множество добрых комментариев и поздравлений.-0-
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