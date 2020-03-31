Алла Пугачева поздравила Лайму Вайкуле совместным селфи

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Алла Пугачева одной из первых поздравила свою коллегу Лайму Вайкуле с днем рождения.

31 марта артистке исполнилось 66 лет. "У дамы с дюн День Рождения!!!Прекрасная и талантливая живи долго и счастливо", - написала Алла Пугачева. Вместе с поздравлением Примадонна разместила совместное селфи.

Пользователи сети присоединились к поздравлениям и за несколько часов оставили под записью несколько тысяч комментариев с теплыми словами.-0-