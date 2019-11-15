Алла Пугачева поздравила Лолиту и разместила архивное фото

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская певица Алла Пугачева разместила на своей странице в Instagram архивное фото Лолиты.

Артистка поздравила коллегу с днем рождения. Примадонна обратилась в подписи к посту к Лолите и написала несколько строк поздравлений: "С Днем Рождения, Красотка. До совершенства один шаг. Смелей".

В свою очередь, Лолита ответила Алле Пугачевой и поблагодарила ее за приятные слова. Обладательнице ТЭФИ и награды "Золотой граммофон" исполняется 56 лет. К поздравлениям присоединились Кристина Орбакайте, Николай Басков, Юлия Савичева, Наталия Гулькина, Игорь Крутой и другие. -0-