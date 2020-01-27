Алла Пугачева прячет лицо под черной вуалью - фанаты винят в этом неудачную пластику

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алла Пугачева разместила в личном Instagram-аккаунте новое фото. На нем она прячет лицо под черной вуалью. Сама звезда решила отшутиться: она порекомендовала носить ее всем дамам 70+.

Поклонники Пугачевой подозревают, что таким образом она хочет скрыть результат неудачного омоложения. Недавно в социальных сетях активно обсуждался тот факт, что Пугачева сделала пластику, но получилось все не совсем удачно. Сама Алла Пугачева не этот счет не высказывалась.-0-