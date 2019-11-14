Алла Пугачева пытается сбежать от семьи, примерив строгий наряд

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Алла Пугачева поделилась на своей странице в Instagram свежим снимком и озадачила поклонников.

Артистка разметила фотографию, на которой предстала в стильном черном наряде, а также с похудевшими ногами. Фанаты были поражены увиденным и выразили свои эмоции в комментариях.

В свою очередь, знаменитость еще и пытается сбежать от семьи. Примадонна подписала пост: "Куда бы рвануть, пока дети спят, а муж на работе?"

К обсуждению "побега" Аллы Пугачевой подключился Николай Басков. Певец посоветовал артистке рвануть туда, "куда душа зовет!" Алла Пугачева ответила ему стихами: "Колюня, дорогой, душа говорит: Дурака то не валяй, сиди дома, не гуляй". -0-