Алла Пугачева рассказала о своих пластических операциях

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская певица Алла Пугачева рассказала журналистам о всех своих пластических операциях. Об это она рассказала в эфире телеканала НТВ.

Народная артистка СССР отметила, что ей противопоказан общий наркоз, поэтому Пугачева чаще всего делает "маленькие подтяжки". По словам Примадонны, в этом ей помогают "друзья-пластические хирурги". Помимо всего прочего, Алла Пугачева акцентировала внимание на том, что из процедур исключила нитевой лифтинг.

Во время интервью Пугачева указала, что мелкие пластические операции она делала на лбу и висках, а также отметила, что у нее хорошая кожа. -0-