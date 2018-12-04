Алла Пугачева удивила образом Снегурочки

4 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Алла Пугачева порадовала поклонников новым снимком в своем Instagram-аккаунте. Так, 69-летняя певица разместила фото, на котором позирует в белоснежной шапке-ушанке и шубе.

Пугачева в подписи к фотографии спросила подписчиков, будут ли они наряжать елку. Среди фанатов снимок произвел фурор. Под фотографией артистки появилось большое количество комментариев с комплиментами и добрыми пожеланиями. Некоторые даже сравнили Аллу Пугачеву со Снегурочкой.

После похудения Алла Пугачева стала появляться в коротких платьях и обтягивающих джинсах. Поклонники артистки чаще всего поддерживают выбор своего кумира. Однако не все модные эксперименты приходятся по душе публике.-0-