Алла Пугачева удивила поклонников новым образом

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская звезда Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram яркое фото в красных тонах.

"Просто захотелось взглянуть на вас", - подписала снимок Примадонна. Фанаты не смогли пройти мимо и удивились стильному выбору Пугачевой.

Алла Пугачева позирует на фото в красной кофте, очках с красной оправой, а на ее губах красная помада. Поклонники артистки отметили, что звезда превосходно выглядит. Яркий образ Аллы Борисовны понравился и многим представителям российского шоу-бизнеса. Анита Цой, Игорь Николаев, Светлана Лобода и Наташа Королева не смогли сдержать своего восхищения. К слову, в апреле Алла Пугачева отметила свое 70-летние. -0-

Фото из Instagram