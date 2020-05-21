Алла Пугачева удивила всех своим видом в новом видео Максима Галкина

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Алла Пугачева удивила многих пользователей Instagram своим помолодевшим образом. Кадры с Примадонной опубликовал Максим Галкин в социальной сети.

Юморист ответственно подошел к безопасности своей супруги и запрети ей выходить на улицу, а также сократил число контактов с людьми. Впрочем, прогулки вокруг огромного дома в Подмосковье никто не отменял. Новые кадры доказывают, что Алла Пугачева прекрасно проводит время на карантине, успевая пофлиртовать с мужем.

Кроме этого, многие пользователи Instagram в новом ролике отметили, что Примадонна похорошела, а молодежный образ и джинсы только добавили ей привлекательности. Разумеется, поклонники не смогли сдержать восхищения и оставили под записью десятки тысяч комментариев. -0-