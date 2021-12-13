Алла Пугачева. Фото из архива
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская артистка Алла Пугачева предстала перед камерой в интересном образе, а кадр разместил у себя в Instagram Максим Галкин.
Примадонна удивила всех своим постройневшим и помолодевшим видом, однако еще больше внимания приковала к себе дерзкая и впечатляющая кожаная мини-юбка певицы.
Для пущего эффекта Алла Пугачева дополнила образ высокими сапогами, перчатками и поясом, который и стал финальным аккордом, сделавшим акцент на стройной талии артистки.
Разумеется, Алла Пугачева в кожаном мини удивила и восхитила Instagram. За короткое время под постом появились тысячи восторженных комментариев с комплиментами, а сами фото вмиг собрали огромное число лайков.-0-