Алла Пугачева в свой день рождения плевком задула свечи на праздничном торте (Видео)

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Алла Пугачева празднует 15 апреля свое 72-летие. Первыми ее поздравила семья, а Максим Галкин поделился этим моментом в Instagram.

Дети Лиза и Гарри вместе со звездным папой ждут Примадонну, подготовив торт, цветы и подарки. Семья очень трогательно поздравила артистку, а вот праздничное угощение "подставило" Аллу Пугачеву. Певица получила поздравления, а потом плевком задула свечи на праздничном торте.

Этот момент повеселил семью, а также огромное число поклонников Аллы Пугачевой. Юзеры принялись также поздравлять Примадонну в комментариях, а кадры с трогательным моментом посмотрели более 1,2 миллионов раз. -0-