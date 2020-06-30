Алла Пугачева восхитила Instagram новым образом

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Алла Пугачева поделилась в Instagram новым снимком, который впечатлил многомиллионную армию поклонников звезды.

В кадре Примадонна позирует вместе с друзьями, которые проводят время за большим столом. Впрочем, не знаменитые гости Аллы Пугачевой привлекли внимание подписчиков. Instagram оказался в восторге от новой прически артистки.

Алла Пугачева в центре кадра, а ее волосы стильно уложены. Точно не известно: она их обрезала или собрала. В любом случае, пользователи Instagram оказались в восторге от необычного образа звезды, что поспешили высказать в комментариях. За сутки их набралось более 1,8 тысячи. -0-