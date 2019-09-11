Алла Пугачева восхитила соцсети снимками своей внучки

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская певица Алла Пугачева поделилась в Instagram фотографиями своей внучки и пользователи ахнули от красоты девочки.

Внучка-красавица поразила поклонников Аллы Пугачевой. Они согласились с подписью к посту: "Всего 7 лет, а уже видно какая красавица", - написала Алла Борисовна в Instagram.

Фолловеры звезды отметили, что девочка взяла все самое лучшее от своей мамы Кристины Орбакайте и папы Михаила Земцова. Пост уже собрал более 40 тыс. лайков. -0-