Алла Пугачева вышла в свет с невероятно дорогим украшением

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная 70-летняя певица Алла Пугачева появилась на публике с огромным ювелирным украшением. Фотографией поделилась в Instagram актриса Олеся Судзиловская.

Примадонна ранее говорила, что равнодушна к дорогим украшениям, однако пришла на встречу с друзьями, одев кольцо с бриллиантом. Эксперты оценили ювелирное изделие в 28 миллионов российских рублей.

Поклонники Аллы Пугачевой не смогли пройти мимо и завалили ее вопросами в комментариях. Их интересует: это подарок от мужа артистки, 43-летнего Максима Галкина?

Ювелиры уверены, что кольцо с бриллиантом в 12 карат сделано на заказ, а его цена стартует от $550 тысяч. Кроме этого, эксперты считают, что такое эксклюзивное украшение может стоить в разы больше: все зависит от дизайна и бренда. -0-