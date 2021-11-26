Аллею сфинксов открыли в египетском Луксоре после реконструкции

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В египетском Луксоре торжественно открыли после реконструкции древнюю Аллею сфинксов, которая протянулась между Карнакским и Луксорским храмами, сообщает "МИР24" со ссылкой на РИА Новости.
Длина реконструированной Аллеи сфинксов составляет почти 2,7 км, а ширина - 76 м. Строительство аллеи началось при фараонах из 18-й династии. На первой части аллеи располагаются сфинксы с головами барана и телом льва, а на второй - сфинксы с человеческой головой, которые возводились при фараонах 30-й династии. Всего аллея насчитывает 1,2 тыс. статуй.
Реконструкция сфинксов началась в 1940-х годах. Над артефактами были построены жилые дома, мечети, полицейский участок. Все незаконные постройки были снесены, а жителей переселили в новые кварталы Луксора.-0-