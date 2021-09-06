Аллигатор схватил и разжевал дрон, а после начал сильно дымиться - впечатляющие кадры (Видео)

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok девушка из США смогла сделать интересные кадры, которые привлекли внимание пользователей сети.

Девушка запустила над рекой дрон и приблизила аппарат к аллигатору, который мирно отдыхал. Блогерша намеревалась с беспилотника сделать впечатляющие кадры животного с раскрытой пастью. Причем, она была уверена, что дрон с помощью системы обхода препятствий сможет уклониться от аллигатора, однако что-то пошло не так.

Хищник схватил своей массивной пастью дрон и начал его разжевывать, однако дальше все приобрело совсем неожиданный поворот. Техника во рту животного начала сильно дымиться, а из пасти пошел плотный дым. Пользователи оказались в восторге от впечатляющих кадров, которые быстро стали вирусными и собрали более 5,5 миллионов просмотров. -0-