Аллу Пугачеву в день рождения довели до слез

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лиза и Гарри Галкины растрогали до слез Аллу Борисовну поздравлениями с днем рождения. Как это было, показал муж Примадонны Максим Галкин, опубликовав видео в своем Instagram.

Дети читали стихи, потом подарили цветы и картину, которую создали сами, как и праздничный торт со свечами. Счастливая мама не смогла сдержать слезы радости.

Юморист сопроводил пост теплыми словами в адрес супруги, к которым присоединились многочисленные поклонники звездной пары.

Также на своей странице в Instagram Пугачеву поздравил Филипп Киркоров, назвав ее своей Музой и Вдохновением.

Алла Пугачева отмечает сегодня 71-й день рождения и проводит его в кругу семьи.-0-