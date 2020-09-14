Аллу Пугачеву заподозрили в пластике

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максим Галкин поделился в Instagram новым видео, которое взбудоражило умы фанатов его супруги Аллы Пугачевой.

В частности, фолловеры обратили внимание на то, что 71-летняя Алла Борисовна заметно помолодела. Именно это натолкнуло фанатов на мысли о пластической операции.

Под постом было оставлено множество комментариев. В одних люди интересовались, правда ли что Пугачева решилась на некие манипуляции со своим лицом, другие же просто-напросто осыпали звезду комплиментами.-0-