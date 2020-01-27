Алсу надела платье с запахом - поклонники снова подозревают беременность

Алсу. Фото из архива
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Алсу регулярно радует фолловеров свежими фотографиями. Очередной снимок в Instagram не только восхитил сеть, но и заставил поклонников снова вернуться к подозрениям насчет четвертой беременности артистки.
Алсу поздравляют с четвертой беременностью - виновато черное платье
Она пришла к косметологу в черном платье, которое и вызвало споры в сети.
Их смутил выбор платья с запахом: на животе оно слегка свободно. Но вопрос все же остался открытым.
Многие подписчики звезды отметили идеальный вкус и шикарный внешний вид. Голливудский образ ей явно идет.-0-