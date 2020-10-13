Алсу объявила модный опрос - фанаты немного растерялись

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алсу в своем Instagram провела импровизированный опрос, который позволил бы выбрать ее самый красивый наряд на конкурсе "Детская Новая волна".

Первый вариант - белый брючный костюм, который она дополнила черным топом и босоножками. Второй модный лук - розовый костюм оверзайз. А третий наряд - опять же черно-белое сочетание: брюки и рубашка. Фанаты не смогли прийти к одному мнению и выделить определенный наряд. Многие нашли свои изюминки в каждом костюме. Фолловеры оставили певице множество приятных комментариев.-0-