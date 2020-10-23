Алсу пленила Instagram шикарным образом

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Алсу опубликовала в Instagram новый снимок, который восхитил юзеров сети.

Артистка поделилась публикацией, где запечатлена с длинными и ровными темными волосами, а также потрясающим макияжем. Роковой образ завершили яркие губы цвета вишни, что сразу приковывает внимание.

Неудивительно, что пост пленил фолловеров Алсу, которые не смогли сдержать восхищения. За непродолжительное время они оставили десятки тысяч лайков и множество хвалебных отзывов. -0-