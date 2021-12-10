Алсу подготовила несколько нежных образов к Новому году (Видео)

Алсу. Фото из Instagram
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Алсу представила в Instagram новый пост и впечатлила пользователей своей красотой.
Артистка решила подготовиться к Новому году и остановила свой выбор на двух интересных образах. В небольшом ролике можно увидеть, как певица Алсу примеряет широкий и красивый белый наряд, украшенный блестками. Образ подчеркнул привлекательность звезды, но в следующий момент перед камерой появляется роковая красотка.
Алсу представляется перед объективом в соблазнительном черном наряде, который также подчеркнул ее красоту и женственность. Артистка хотела узнать мнение фолловеров, однако они не смогли выбрать что-то одно, ведь в обоих образах знаменитость выглядит потрясающе.-0-