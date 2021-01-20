Алсу показала себя без макияжа – ее назвали ведьмой

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Алсу показала в Инстаграм свою естественную красоту: подписчики восхитились певицей без мейкапа и отметили ее природную красоту.

Звезда сразила поклонников улыбкой и глазами. Фолловеры забросали Алсу комплиментами, отметив, что у нее хорошие гены.

"Вы не меняетесь, хорошие гены", "Очень нежная", "Женственная", "Даже 25 лет не дашь", "Алсу – ведьма! Как удается так шикарно выглядеть?", "Ну наконец-то, браво, Алсу. Думала никогда не увижу натуральную, притягательная природная красота", "Молодо и свежо". "Время вас не трогает", - прокомментировали пост подписчики.

Правда, нашлись и те, кто засомневались в ее естественности на фото, пытаясь уличить звезду в лукавстве: "С лёгким профессиональным мейком и кучей фотошопа", "Ну не совсем натуральная красота", "Не совсем без макияжа, татуаж бровей и губ присутствует".-0-