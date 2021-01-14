Алсу показала, в каком платье встретила старый Новый год

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алсу с удовольствием отметила старый Новый год. Снимками она поделилась в личном Instagram.

Для праздничного выхода она выбрала черное элегантное платье необычного кроя. Оно достаточно короткое, а рукава украшают черные воланы. Колготки звезда купила телесные, чтобы разбавить свой "мрачный" образ.

Фанаты пришли в восторг от внешнего вида звезды: ее платье, прическа и макияж оказались, по их мнению, прекрасны. Да и черный цвет Алсу очень идет.

К слову Новый год она встречала в наряде такого же цвета.-0-