Алсу поразила Instagram выходом в свет с двумя дочками

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Алсу недавно посетила оперу со своими дочками. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте.

Пост она сопроводила серией фотографий. На одной из них - она с дочками. Певица одета в черную водолазку, черно-белые шорты и плотные колготки. Поклонники сразу стали делать комплименты Алсу и ее дочкам. Но как всегда нашлись недовольные фолловеры: они посчитали худой только Сафину.

Хотя стоит сказать, что выглядят все трое просто замечательно.-0-