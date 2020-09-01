Алсу растрогала поклонников редким кадром с мужем

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Алсу порадовала поклонников и поделилась в Instagram трогательным снимком со своим мужем.

В кадре пара позирует на фоне моря и гор, а муж Ян Абрамов нежно обнимает Алсу. Супруги нечасто выносят свою личную жизнь на всеобщее обозрение, поэтому редкая фотография стала настоящим подарком для многочисленных фанатов певицы.

Разумеется, фолловеры знаменитости не оставили редкий кадр без внимания и оставили под записью множество восторженных комментариев и сотни тысяч лайков. -0-