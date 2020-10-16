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Калейдоскоп
16 октября 2020, 15:32

Алсу сменила имидж и заставила поклонников ностальгировать

Алсу. Фото из Instagram
Алсу. Фото из Instagram

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Алсу поделилась в Instagram новым постом, который отправил ее фанатов в прошлое.

Звезда написала в социальной сети, что хочет перемен и представила фолловерам изменения в своей внешности. Алсу перекрасила волосы в цвет, с которым 20 лет назад она обрела популярность.

Певица спросила мнение фолловеров, касательно изменений, и те практически единогласно сказали, что ей очень идут такие перемены. На этом восхищение и ностальгия фанатов не закончилась и они завалили артистку комплиментами в комментариях. -0-

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