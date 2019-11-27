Алсу стала похожа на Бузову и нарвалась на шквал критики

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Алсу сменила имидж и стала точной копией Ольги Бузовой.

36-летняя артистка на своей странице в Instagram анонсировала грядущий клип и показала образ, который вызвал у поклонников массу споров.

Фолловеры звезды оставили сотни противоречивых комментариев. Большинство пользователей Instagram заметили, что Алсу стала точной копией Ольги Бузовой.

И действительно, сходство есть, из-за чего поток негатива в адрес Алсу только усилился. Ранее певицу раскритиковали за то, что она очень часто прибегает к фотошопу и пластике, поэтому стала неузнаваемой. -0-

Ольга Бузова. Фото из Instagram