Алсу своим привлекательным образом восхитила юзеров Instagram

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Алсу опубликовала в Instagram новый пост, который восхитил юзеров сети.

Артистка сделала селфи в роковом образе, который быстро привлек внимание пользователей социальной сети. Алсу запечатлела себя перед зеркалом в обтягивающем белом топе, а дополнила образ массивным ожерельем и очень впечатляющим темным макияжем.

В подписи к посту звезда прояснила, что в таком образе она провела новую фотосессию для своего грядущего альбома. Также знаменитость захотела узнать мнение фанатов: "Как вам такая я?".

Разумеется, многомиллионная армия поклонников Алсу оказались в восторге от ее преображения. Неудивительно, что пост быстро собрал десятки тысяч лайков и множество восхищенных комментариев. -0-