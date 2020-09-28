Алсу умилила сеть трогательным фото с сыном

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алсу поделилась с подписчиками в Instagram трогательным снимком, на котором можно увидеть ее сына Рафаэля.

Напомним, мальчику уже 4 года. Алсу очень редко публикует совместные фото с сыном, при этом она старается не показывать его лицо.

На фотографии видно, что они находятся на отдыхе, вероятно, плывут на яхте. Мальчик играет с волосами Алсу, она же улыбается ему в ответ.

Фанаты были очарованы семейным снимком. Фолловеры пожелали им всего самого лучшего.-0-