Алсу в необычном платье порадовала фанатов новогодней атмосферой (Видео)

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Алсу опубликовала в Instagram новый пост и привлекла внимание поклонников.

Артистка представила небольшой ролик и несколько снимков со съемок новогоднего шоу, для которого певица выбрала необычное платье. Алсу предпочла примерить элегантное белое платье в пол, а дополнили красоту звезды серебристые вставки в наряде и разрез на бедре.

Образ Алсу получился впечатляющим и красивым, что отметили многочисленные фолловеры звезды. За короткое время в комментариях юзеры оставили огромное число комплиментов, а сам пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-