Алсу в нежном домашнем образе восхитила Instagram

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Алсу поделилась в Instagram несколькими новыми фото, которые поразили пользователей.

Артистка продемонстрировала широкой публике свой домашний стиль одежды. Для этого она примерила голубой костюм и разместилась рядом с диваном. Фолловеры оказались в полном восторге и поспешили выразить свое восхищение в комментариях.

Многие отметили, что домашний образ Алсу очень "нежный", а другие подчеркнули, что звезда "самая красивая на свете". Неудивительно, что фотографии быстро собрали десятки тысяч лайков. -0-