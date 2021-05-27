Amazon купила MGM за рекордную сумму

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Amazon договорилась с владельцами студии Metro Goldwyn Mayer и приобрела ее за рекордные $8,45 миллиарда. Об этом сообщает издание The Verge.

Слухи о том, что Amazon заинтересовалась производителем многих знаменитых фильмов, ходили уже несколько месяцев. Теперь сделка завершена, а это значит, что компания сможет расширить библиотеку медиаконтента. Причем, сюда входят потрясающие работы, которые датируются вторым десятилетием прошлого века.

Amazon уточняет, что сделка была проведена, в первую очередь, для того, чтобы сохранить гениальные произведения MGM. Кроме этого, такое приобретение поможет компании конкурировать с Netflix и Disney. -0-