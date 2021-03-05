Американец думал, что у него серый ковер, но потом приехал клининг - видео

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok завирусился ролик, который вызвал разные эмоции у пользователей сети.

Мужчина из США Брэндон Андерсон владеет клининговой компанией, а в сети показывает самые невероятные преображения жилища. Так он поделился новым роликом. Американец пояснил, что новый клиент долгое время считал, что у него дома лежит серый ковер, однако последующая уборка раскрыла его заблуждение.

Специалисты взяли мощный моющий пылесос и принялись наводить порядок, но сразу же стало понятно, что ковровое покрытие в доме никогда не было серым. Такой оттенок оно приобрело из-за того, что покрылось грязью. Пылесос преобразил ковер до неузнаваемости, полностью изменив цвет. Ролик набрал популярность в сети и быстро собрал миллионы просмотров.