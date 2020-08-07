Американец купил 25 лотерейных билетов и забрал 25 джекпотов

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из штата Вирджиния приобрел 25 лотерейных билетов, которые все оказались победными. Об этом сообщает портал UPI.

Интересный случай произошел с Рэймондом Харринтоном. Он пришел в магазин за покупками и решил купить лотерейный билет ценой в $1. Как позже признался американец, у него внутри что-то подсказывало, чтобы он купил 25 штук.

В итоге, он прислушался и приобрел 25 лотерейных билетов, каждый из которых принес американцу по $5 тысяч. Комбинация одинаковых чисел 4-6-4-0 помогла сорвать мужчине 25 джекпотов. Позже он забрал свой выигрыш в $125 тысяч, который намерен потратить на обучение своих сыновей в колледже. -0-