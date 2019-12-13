Американец нашел на пляже бутылку с посланием из прошлого века

Фото Bangor Daily News
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель американского города Провинстаун (штат Массачусетс) Джошуа Мендес во время прогулки по пляжу нашел бутылку. В бутылке из-под колы находилась записка, которую написала 11-летняя Дженни Браун. Девочка поставила дату - 14 мая 1983 года, сообщает Bangor Daily News.
Девочка написала, что живет в маленьком городе Джонспорт и указала свой почтовый адрес. Она попросила нашедшего бутылку, отправить ей письмо.
Джошуа Мендес хочет найти автора письма и отдать ей ее послание.-0-