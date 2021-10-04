Американец одолел аллигатора, применив прием, который подсмотрел в программе о животных (Видео)

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад житель США Юджин Боззи прославился в сети, когда на видео попал занимательный момент из его обычного воскресного дня. Кадры разместили на YouTube.

Мужчина занимался бытовыми делами в гараже, когда к нему подбежала его маленькая дочь. Малышка сообщила папе, что на улице огромный аллигатор шипит на нее. Разумеется, глава семейства, а еще и ветеран армии, не собирался оставлять это просто так.

Юджин Боззи вышел на улицу и действительно встретил дикого зверя. Тогда он решил действовать и схватил мусорный бак, предварительно вывалив все из него. После этого мужчина положил его на землю и пошел с ним на аллигатора. Как ни странно, но подобная стратегия сработала успешно, что и удивило очевидцев, а после и юзеров сети.

Американец хлопнул животное крышкой бака и незваный гость оказался внутри "ящика". Впрочем, разгадка необычного случая оказалась до боли проста. Многие посчитали, что американцу помог его военный опыт, однако подобный прием он подсмотрел в программе о животных. "Бак был похож на большой рот, и аллигатор испугался упавшей заслонки, решив, скорее всего, что это пасть бегемота", - рассказал позже герой видео. Кадры впечатлили многих и, конечно, быстро собрали в сети огромное число просмотров. -0-