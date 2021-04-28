Американец почти километр уходил от медведя и уговаривал его не есть - видео

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любитель утренней пробежки из штата Вайоминг в США встретил черного медведя, который погнался за ним. Кадры были опубликованы на YouTube.

Мужчина по имени Эван Мэтьюз во время ежедневной пробежки в национальном парке Гранд-Титон заметил, что его преследует медведь. По всей видимости, животное только вышло из спячки и бродило по местности в поисках еды. Мужчина решил не убегать, чтобы не провоцировать хищника. Вместо этого он включил камеру и начал уговаривать медведя не есть его.

Американец почти километр медленно отступал к своей машине. "Эй! Стой там! Нет! Назад! Мне без разницы, что тебе хочется есть. Я тебе не еда! Разумеется, можем и дальше прогуляться, если тебе хочется, но ближе не подходи", - кричал мужчина медведю. В конечном итоге, лесной обитатель решил оставить человека и ушел в лес. -0-