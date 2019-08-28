Американец попал в больницу с симптомами гриппа, а в итоге лишился 25% кожи

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный случай произошел с 50-летним Дэвидом Айрлендом из Флориды. Он обратился к медикам с жалобами на температуру, но все оказалось куда страшнее. Об этом сообщает Fox News .

Американец 16 августа почувствовал недомогание, а затем у него поднялась температура. Мужчина решил, что у него грипп. Он принялся самостоятельно лечиться, однако 20 августа ему стало гораздо хуже. Дэвида срочно доставили в больницу.

Врачи выяснили, что грипп тут ни при чем. У 50-летнего жителя США начался "некротический фасциит". Проще говоря, это инфекция, вызываемая плотоядной бактерией Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens. Этот микроорганизм поражает кожу и мышцы, "питаясь" ими.

Дэвид Айрелнд уже перенес три операции, в результате которых лишился 25% кожи от лодыжки до пояса. Врачи говорят, что такое заболевание довольно редко обнаруживают. В среднем оно подтверждается в четырех случаях из ста тысяч. Инфекция попадает в организм человека через царапины, ожоги или порезы.

По всей видимости, Дэвид подхватил заразу через открытую рану на ноге, которую получил несколько недель назад. Сейчас пациент ожидает четвертую операцию. -0-