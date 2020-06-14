Американец попал в Книгу рекордов Гиннесса с рекордом по разрезанию киви

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дэвид Раш из штата Айдахо (США) попал в Книгу рекордов Гиннесса, когда разрезал самурайским мечом 65 киви за минуту, балансируя при этом на доске. Об этом сообщило агентство UPI.

Помощник бросал Рашу фрукты, а тот разрезал их острым лезвием меча на лету.

Дэвид Раш попал в Книгу рекордов уже в 150-й раз. Недавно он выпил литр лимонада через соломинку за 16,53 секунды. А в прошлом году он за минуту сломал 98 карандашей.

Свои рекорды Раш устанавливает в рамках организованной им кампании по популяризации естествоведческих наук.-0-