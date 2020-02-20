Американец пропылесосил машину и обогатился

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уборка может принести свои плоды. Житель города Чапин в американском штате Южная Каролина решил навести порядок в своей машине и в итоге стал счастливым обладателем $250 тысяч. Об этом сообщает портал UPI.

Мужчина занялся уборкой и стал пылесосить салон автомобиля. Из-под сиденья он вытащил около $5 монетами по 25 центов. Казалось бы, не особо большая сумма, чтобы обогатиться, однако американец решил их тут же потратить.

Счастливчик приехал на местную заправку и приобрел на эти деньги билет мгновенной лотереи. Каково же было его удивление, когда на счастливой бумажке красовался выигрыш в $250 тысяч. Сначала американец не поверил своей удаче, но все оказалась по-настоящему.

Теперь мужчина планирует с помощью этой суммы расплатиться с долгами, а остальное потратить на семью и немного повеселиться. К слову, в прошлом году житель Великобритании выиграл в лотерею $160 миллионов. -0-