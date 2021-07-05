Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 5 июля 2021
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:39 На Кубе эвакуировали 180 тыс. человек из-за приближения шторма "Эльза" В мире
00:12 Американец съел 76 хот-догов за 10 минут и установил мировой рекорд Калейдоскоп
04.07.21
04.07.21 23:06 ОАЭ получили статус самой вакцинированной страны В мире
04.07.21 22:13 Беларусь и Казахстан согласовали план действий по развитию сборочных производств - Головченко Экономика
04.07.21 22:11 Головченко: у правительства Беларуси есть четкий план работы в условиях санкций ЕС Экономика
04.07.21 22:07 Головченко о пакете интеграционных документов: осталось согласовать с Россией технические моменты Экономика
04.07.21 22:05 "Динамо" и "Рух" сыграли вничью в брестском дерби чемпионата Беларуси Спорт
04.07.21 21:58 Кочанова: вмешательство в дела суверенного государства - нарушение международных договоренностей Общество
04.07.21 21:54 Белорусские бейсболисты не пробились в финал чемпионата Европы Спорт
04.07.21 21:43 Арабский инвестор рассказал о проекте по строительству комплекса "Северный берег" в Минске Общество
04.07.21 21:29 Восемь человек пострадали в результате стрельбы в Техасе В мире
04.07.21 20:54 "Наши народы хорошо знают цену суверенитета" - Лукашенко поздравил американцев с Днем Независимости Президент
04.07.21 20:14 Девушка на мотоцикле протаранила припаркованный автомобиль Происшествия
04.07.21 19:39 Около 100 домовладений оказались подтоплены из-за сильных дождей в Крыму В мире
04.07.21 19:09 Папа госпитализирован в римскую больницу для плановой операции В мире
04.07.21 18:37 Число жертв авиакатастрофы на Филиппинах достигло 45 В мире
04.07.21 18:03 БАТЭ не смог победить "Витебск" в матче чемпионата Беларуси Спорт
04.07.21 18:01 Девять медалей выиграли белоруски на этапе КМ по художественной гимнастике в Минске Спорт
04.07.21 17:53 Гол Станислава Беленького признан лучшим в 14-м туре чемпионата Беларуси Спорт
04.07.21 17:35 Полузащитник ФК "Минск" Кирилл Зинович перешел в московский "Локомотив" Спорт
04.07.21 17:27 ФОТОФАКТ: Ливень в Гродно Регионы
04.07.21 17:10 Белорусские футбольные клубы узнали соперников по женской Лиге чемпионов Спорт
04.07.21 16:42 В Великобритании ношение масок вскоре перестанет быть обязательным В мире
04.07.21 16:19 В Монголии за сутки выявили 2520 новых случаев заражения COVID-19 В мире
04.07.21 15:47 Экипаж Сергея Вязовича занял 3 место на 3 этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков /дополнено/ Заголовки новостей
04.07.21 15:40 Два абитуриента удалены с ЦТ по истории Беларуси Общество
04.07.21 15:30 "Гомельтранснефть Дружба" передала женскому монастырю в Полоцке базу отдыха Регионы
04.07.21 15:05 ОАЭ поддерживают предложение ОПЕК+ по увеличению производства нефти с августа В мире
04.07.21 14:34 Экипаж Сергея Вязовича занял 3 место на 3 этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков Спорт
04.07.21 14:27 На ЦТ по обществоведению 100 баллов набрали 19 абитуриентов Общество
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
05 июля 2021, 00:12

Американец съел 76 хот-догов за 10 минут и установил мировой рекорд

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американец Джоуи Честнат по прозвищу "Челюсти" съел за 10 мин 76 хот-догов, побив собственный мировой рекорд. Такую информацию сообщает  МИР 24.

Конкурс Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest проводится каждый год в Нью-Йорке в День независимости США 4 июля. Первые соревнования состоялись в 1916 году, когда ирландец Джим Маллен якобы на спор съел 13 хот-догов за 12 мин. С тех пор конкурс не проводился только в годы Второй мировой войны, а в 2020 году из-за пандемии он проводился в секретном месте без болельщиков.

Честнат уже не однократно становился победителем конкурса. В 2020 году он также установил мировой рекорд, съев 75 сосисок. На употребление одного хот-дога у "Челюстей" уходило три движения. Чтобы есть быстрее, булочки отдельно от сосисок замачивались в воде, а мякиш отжимался. Кроме того, в хот-догах не было кетчупа, майонеза и горчицы.

На втором месте оказался Джеффри Эспер, который успел съесть 51 хот-дог, а третье место занял Ник Уири, съев 43 хот-дога.

С 2011 года соревнования проходят и среди женщин. В этот раз победительницей стала Мишель Леско, которая за 10 мин съела 30 с половиной хот-догов.

Победители турнира получают $10 тыс. долларов и пояса – горчичного цвета для мужчин и розового цвета для женщин. За второе место участники соревнований получают пять тысяч долларов, за третье – $2,5 тыс.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
еда рекорды США
Новости рубрики Калейдоскоп
Скриншот из видео Девушка удивила сеть, переселив пчел голыми руками (Видео)
Фото BoredPanda Что случается, если перфекционист занимается уборкой? Эти фото шикарны!
Фото из архива 4 июля: этот день в истории
Скриншот из видео Что это? Маленький краб заворожил своим видом львиный прайд (Видео)
Скриншот из видео Пес долго бежал за скорой, в которой увозили его хозяйку - видео растрогает любого!
Фото FOTODOM Клад времен царя Соломона нашли в библейском Городе Давида
Главное
О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике - выступление Лукашенко у Кургана Славы
Головченко: у правительства Беларуси есть четкий план работы в условиях санкций ЕС
Кочанова: вмешательство в дела суверенного государства - нарушение международных договоренностей
Арабский инвестор рассказал о проекте по строительству комплекса "Северный берег" в Минске
Топ-новости
"Гомельтранснефть Дружба" передала женскому монастырю в Полоцке базу отдыха
Лукашенко: надо создать хороший учебник по Великой Отечественной войне, где будет отмечена роль белорусского народа
Девять медалей выиграли белоруски на этапе КМ по художественной гимнастике в Минске
Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси
На ЦТ по обществоведению 100 баллов набрали 19 абитуриентов
Лискович: День Независимости - повод осмыслить героизм белорусского народа
Белорусские спортсмены завоевали бронзу ЧМ по спортивной акробатике в Швейцарии
Сила дружбы и веры помогала белорусам восстанавливать страну после войны - ветеран
Народное единство крайне важно во время политического и экономического давления на Беларусь - мнение
ФОТОФАКТ: Белорусские грации завоевали первые медали этапа Кубка мира
Алексей Колесный выиграл серебро юниорского ЧМ по борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха
Экипаж Сергея Вязовича занял 3 место на 3 этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков
"Родная, шчырая, старажытная" - белорусские послы запустили флешмоб "Люблю Беларусь"
482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры
Русакович: Беларусь заняла достойное место в мировом сообществе
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.