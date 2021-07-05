Американец съел 76 хот-догов за 10 минут и установил мировой рекорд

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американец Джоуи Честнат по прозвищу "Челюсти" съел за 10 мин 76 хот-догов, побив собственный мировой рекорд. Такую информацию сообщает МИР 24.

Конкурс Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest проводится каждый год в Нью-Йорке в День независимости США 4 июля. Первые соревнования состоялись в 1916 году, когда ирландец Джим Маллен якобы на спор съел 13 хот-догов за 12 мин. С тех пор конкурс не проводился только в годы Второй мировой войны, а в 2020 году из-за пандемии он проводился в секретном месте без болельщиков.

Честнат уже не однократно становился победителем конкурса. В 2020 году он также установил мировой рекорд, съев 75 сосисок. На употребление одного хот-дога у "Челюстей" уходило три движения. Чтобы есть быстрее, булочки отдельно от сосисок замачивались в воде, а мякиш отжимался. Кроме того, в хот-догах не было кетчупа, майонеза и горчицы.

На втором месте оказался Джеффри Эспер, который успел съесть 51 хот-дог, а третье место занял Ник Уири, съев 43 хот-дога.

С 2011 года соревнования проходят и среди женщин. В этот раз победительницей стала Мишель Леско, которая за 10 мин съела 30 с половиной хот-догов.

Победители турнира получают $10 тыс. долларов и пояса – горчичного цвета для мужчин и розового цвета для женщин. За второе место участники соревнований получают пять тысяч долларов, за третье – $2,5 тыс.-0-