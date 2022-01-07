Американец скатал шар из человеческих волос весом 100 килограммов

7 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Американец собрал пряди волос множества людей и скатал из них огромный шар. Он дал своему творению имя Хосс, сообщает "МИР24" со ссылкой на на сайт Книги рекордов Гиннесса.

Стилист Стив Уорден из Кембриджа, штат Огайо, начал вести работу над комком в собственном салоне. Для этого он выделил часть площади своей студии. Длительное время он собирал волосы, которые оставляли его клиенты, а затем скрепил массу в шар при помощи клея.

Когда он был уже основательного размера, комок попал в музей диковинок "Рипли – Верьте или нет", а затем его выставили на шоу Comic-Con в Орландо, где каждому желающему предлагалось оставить часть своих волос для увеличения объема шара. Хосс стал популярным, и Стиву стали присылать волосы по почте.

В настоящий момент вес комка составляет 102,12 кг. Он побил рекорд Гиннесса 13-летней давности, став самым большим клубком человеческих волос. Предыдущий рекордсмен весил 75,7 кг. Его создал парикмахер Генри Коффер из Чарльстона, штат Миссури. Он сделал его из обрезков волос, собранных за 50 с лишним лет работы.-0-