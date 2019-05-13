Американец совершил рекордное одиночное погружение в бездну Челленджера

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский исследователь Виктор Весково произвел спуск в глубочайшую впадину Мирового океана - бездну Челленджера (Challenger Deep), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз представителя компании Five Deeps Стефани Фицгерберта.

Таким образом он установил рекорд в одиночных погружениях и стал первым человеком, осуществившим несколько одиночных погружений в глубоководном аппарате Limiting Factor на рекордную глубину 10928 м - на 16 м глубже, чем во время предыдущих погружений.

С 28 апреля по 5 мая Limiting Factor совершил четыре погружения в бездну Челленджера, а 7 мая - одно погружение в бездну Сирены, расположенную в северо-востоку от Марианской впадины. Во время двух погружений, в том числе погружения на рекордную глубину, Весково пилотировал глубоководный аппарат в одиночку.

Предыдущий спуск в бездну Челленджера совершил в 2012 году режиссер и исследователь Джеймс Кэмерон, который в батискафе Deepsea Challenger достиг глубины 10908 м.