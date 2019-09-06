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06 сентября 2019, 14:24

Американец спрятал автомобиль от урагана "Дориан" у себя на кухне

Фото Facebook
Фото Facebook

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из жителей Флориды, как и тысячи других, готовился к приходу ураган "Дориан". Кто-то закрывал окна, запасался едой, а Патрик Элдридж боялся за свой автомобиль, сообщает издание The Detroit News.

Мужчина не хотел оставлять свой маленький Smart на улице, боясь, что его унесет ветром. Осложнялось все еще тем, что гараж был занят другой машиной семьи.

Парень нашел гениальное решение. Недолго думая, он распахнул двери своей кухни, которые вели на задний двор, и припарковал маленький автомобиль прямо посреди дома.

К слову, ураган "Дориан" обрушился на США накануне. Он уже ударил по Северной Каролине. Основной удар пришелся на Багамские острова, где погибли 30 человек, но и ослабевшая стихия переворачивала грузовики, срывала с домов кровлю и затопила улицы. -0-

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